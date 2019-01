NAC wil Te Vrede behouden, Wöber reist af naar Sevilla

De transfermarkt is begin deze maand geopend. Mis tot en met 31 januari niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Willem II ontkent Tapia-gerucht

Vanuit het kamp van Feyenoord, dat op een paar kilometer afstand van het hotel van Willem II in Marbella verblijft, wordt gemeld dat Renato Tapia voor de rest van het seizoen verhuurd wordt aan de Tilburgse club, maar Willem II ontkent vooralsnog.

Joris Mathijsen ontkent dat er al sprake is van een huurovereenkomst. ,,Zijn naam is bij ons ook gevallen, maar er is helemaal niets concreet”, aldus Mathijsen. Juist voor de posities centraal in de defensie en verdedigend op het middenveld zit Willem II wat royaler in de spelers.

De 23-jarige Tapia, een Peruaan, kan spelen als centrale verdediger en middenvelder. Hij speelt sinds januari 2016 bij Feyenoord, dat hem overnam van FC Twente, maar heeft in Rotterdam geen basisplaats weten te veroveren.

Volledig scherm Een overgang van Renato Tapia op huurbasis van Feyenoord naar Willem II is volgens technisch directeur Joris Mathijsen nog lang niet concreet. © Kay int Veen

Wöber naar Sevilla

Maximilian Wöber is weer een stapje dichter bij een transfer naar Sevilla. De Oostenrijkse verdediger heeft het trainingskamp van Ajax inmiddels verlaten en is afgereisd naar Spanje om zijn overstap af te ronden.

Volledig scherm © Getty Images

NAC wil Te Vrede houden

Omdat Mitchell te Vrede een aflopend contract heeft, is hij vanaf 1 januari vrij om te praten met wie hij wil. Om belangstelling zit de 1.91 meter lange aanvaller niet verlegen, hoewel hij zegt dat hij tot nu toe van niemand iets heeft gehoord. ,,Ook van NAC niet. Dan is het raar om nu op deze plek over mijn toekomst te praten. Ik weet nog niet wat de intentie van de club is.”

Daar komt spoedig verandering in. Het technisch hart heeft het voornemen om de Amsterdammer een nieuw contract aan te bieden. Los van een mogelijk langer verblijf zegt Te Vrede: ,,Ik heb het meer dan naar mijn zin bij NAC. Ik voel me thuis bij de club.”

Te Vrede tekende in de winterstop van het vorige seizoen bij NAC en heeft zich dit seizoen inmiddels opgewerkt tot clubtopscorer. De aanvalsleider van de Bredanaars kwam in de eerste competitiehelft tot negen doelpunten.

Volledig scherm © Marcel van Dorst

Bod op Mahi afgewezen

Er is serieuze interesse voor FC Groningen-smaakmaker Mimoun Mahi, maar vooralsnog mag hij niet vertrekken. Real Salt Lake (dat uitkomt in de Major League Soccer van de Verenigde Staten) heeft bij de noorderlingen een flink bod op de aanvaller neergelegd, maar dat is door de clubleiding van tafel geveegd.

,,Ik kan niet ontkennen dat er interesse is geweest voor Mahi”, laat directeur Hans Nijland weten. ,,In het algemeen kan ik zeggen dat een dergelijk bod niet opweegt tegen de sportieve waarde die Mimoun Mahi nog voor ons kan hebben in de tweede seizoenshelft, ondanks dat hij een aflopend contract heeft. Hij is een belangrijke speler voor ons.”