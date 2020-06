NAC en AS Monaco akkoord over transfer Van Hecke

Uitleen aan FC Utrecht?Jan Paul van Hecke kan zijn carrière vervolgen bij AS Monaco, dat met NAC overeenstemming heeft bereikt over een transfer. De kans is aanzienlijk dat de speler meteen wordt verhuurd. FC Utrecht is dan een serieuze optie.

AS Monaco lijkt aan de haal te gaan met Van Hecke, nu NAC een miljoenenbod heeft geaccepteerd van de club uit prinsdom. Direct betrokkenen bevestigen het akkoord. Als de centrale verdediger er zelf ook uitkomt met Monaco, is de overgang een feit. De transfersom zou naar verluidt twee miljoen euro bedragen.

In recordtempo in de kijker

De miljoenendans om Van Hecke, die vandaag zijn twintigste verjaardag viert, krijgt daarmee een nieuwe wending. De verdediger had op 18 december in het bekerduel met Sparta Nijkerk zijn eerste basisplaats. Daarna speelde hij zich in recordtempo in de kijker van zo ongeveer de hele eredivisie. FC Utrecht en AZ zaten zelfs met NAC aan tafel, maar tot een akkoord kwam het nooit.

Dat AS Monaco ten tonele is verschenen, komt door inmenging van Tom Van Den Abbeele. De technisch manager van NAC onderhoudt warme contacten met bestuurders van Monaco en tipte de topclub uit het ministaatje. Of Van Hecke komend seizoen actief is in de Franse Ligue 1, valt te betwijfelen. De bedoeling van Les Rouge et Blanc is om Van Hecke, die in de zomer van 2018 overkwam van amateurclub Goes, direct weer te verhuren.

Volledig scherm Jan Paul van Hecke glijdt PSV-miljoenenaankoop Bruma van de bal. © BSR Agency

Aan bijvoorbeeld Cercle Brugge, waar het vaker talenten laat rijpen. De Belgische eersteklasser werd in 2017 overgenomen door Monaco. En bij Cercle staat Van Den Abbeele op de shortlist om de vacante positie van technisch directeur in te vullen; NAC is op de hoogte van de belangstelling.

Geen gelimiteerde transfersom

Nu NAC en AS Monaco akkoord zijn over Van Hecke – er staat geen gelimiteerde transfersom in zijn contract – is het woord aan de speler. Samen met zijn zaakwaarnemers Louis Laros en Patrick van Diemen (gisteren niet bereikbaar voor commentaar) zal hij eerst tot een persoonlijk akkoord moeten komen met de club waarvan de Russische miljardair Dimitry Rybolovlev de eigenaar is.

Als ze hem meteen willen uitlenen, dient de voorstopper daarmee in te stemmen. Genoegzaam bekend is dat Van Hecke volgend seizoen in de eredivisie wil spelen; hij zou daarbij een voorkeur hebben voor FC Utrecht. Met een bod van minder dan één miljoen euro waren de Utrechters dit voorjaar niet in staat om de verdediger op eigen kracht binnen te halen. In een constructie waarin AS Monaco de Arnemuidenaar voor langere tijd vastlegt, vier of vijf jaar, kan hij éénof misschien wel twee seizoenen bij FC Utrecht kilometers maken. Het kamp Van Hecke is nu aan zet.