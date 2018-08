Modric in beeld bij Inter, Liverpool wil van keepers af

Internazionale heeft contact opgenomen met de zaakwaarnemers van Luka Modric, zo weten onder meer Sky Italia en La Gazzetta dello Sport. De Kroaat zou open staan voor een avontuur in Italië.



Het financiële aspect van een mogelijke overgang van de Kroaat zou een obstakel kunnen vormen. Zo heeft Modric een afkoopclausule van een slordige half miljard euro én verdient hij bij de Koninklijke nu zeven miljoen euro op jaarbasis.



Modric stapte in 2012 over van Tottenham naar Real Madrid. Zijn contract in Spanje loopt nog tot 2020.