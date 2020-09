Memphis Depay op weg naar Barça

Met de deal is Memphis Depay de eerste Nederlander die op voorspraak van trainer Ronald Koeman naar Nou Camp wordt gehaald. Ook Georginio Wijnaldum staat al een tijdje in de belangstelling, maar de middenvelder is ook nog in gesprek met Liverpool over een mogelijke contractverlenging. Dat Memphis nu al gaat tekenen, is ook een voorschot op de toekomst: Lionel Messi blijft weliswaar nog een seizoen bij Barcelona, Koeman ziet in Memphis de aanvalsleider voor de komende jaren. Dit seizoen kan de Nederlandse coach volop variëren: Memphis kan op meerdere posities in de aanval uit de voeten.



Voor de spits van Oranje komt een droom in vervulling. Dit jaar werkte Memphis hard om fit te worden na een zware knieblessure. De toptransfer waar hij al een tijdje op loerde, moet nog deze week definitief worden afgerond.