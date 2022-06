Mats Köhlert op weg naar Heerenveen, PSV laat Maxi Romero vertrekken

Grote transfers van 2021 maken hun prijskaart­je en megasala­ris nog niet waar

Vanaf morgen is de transfermarkt weer geopend, maar voordat spelers weer veelvuldig van clubs gaan wisselen blikken we nog even terug op de zomerse transferperiode. De conclusie: veel geld uitgeven is zeker geen garantie voor snel succes.

31 december