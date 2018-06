Luuk de Jong twijfelt over vertrek, ook Heracles wil Lammers

Luuk de Jong (27) heeft een aanbieding van PSV op zak om zijn contract te verlengen. De spits wordt van cruciaal belang voor komend seizoen geacht. PSV zet momenteel stevig in op het behoud van spits Luuk de Jong, die zich beraadt op een nieuw contractvoorstel van de Eindhovenaren. Concrete belangstelling uit Mexico of andere competities is er nog niet. PSV wil tot medio 2021 door met De Jong, die serieus nadenkt over het aanbod.