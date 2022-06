Lukaku keert vanmiddag nog terug bij Inter, El Allouchi gaat in op ‘niet te weigeren bod’

'Monster' Benítez dolblij met nieuwe uitdaging in Eindhoven: ‘PSV is een club met een grote historie’

PSV heeft de selectie voor komend seizoen versterkt met Walter Benítez. De 29-jarige doelman komt transfervrij over van de Franse club OGC Nice. Benítez was gisteren al in Eindhoven, zei de nieuwe hoofdtrainer Ruud van Nistelrooij, maar is nu ook officieel gepresenteerd.

