Lukaku gaat het nog eens proberen bij Chelsea, Inter krijgt recordbedrag: ‘Dit betekent heel veel’

,,Ik ben blij en gezegend dat ik terug ben bij deze schitterende club. Het is een lange reis geweest voor me. Ik kwam hier als een kind en nu ben ik terug met veel meer ervaring en volwassenheid. Mijn band met de club betekent heel veel voor me, zoals iedereen wel weet. Ik was als kind al fan van Chelsea en nu wil ik ze helpen om nog meer prijzen te pakken. Dat geeft een geweldig gevoel. Deze kans komt op precies het goede moment", vertelt Lukaku op de clubwebsite van Chelsea. Hij tekende een contract voor vijf jaar op Stamford Bridge.

Op 8 augustus 2011 maakte een achttienjarige Romelu Lukaku voor 15 miljoen euro de overstap naar Chelsea, nadat hij als tiener al 41 keer had gescoord in 98 wedstrijden voor Anderlecht. Daarmee kwam voor de jonge Lukaku een droom in vervulling. Hij was in zijn jeugdjaren groot fan van Chelsea en zijn idool Didier Drogba in het bijzonder, terwijl zijn jaar jongere broertje Jordan juist fan was van Arsenal en Thierry Henry.



Een droomverhaal werd het echter niet voor Lukaku op Stamford Bridge, waar hij te maken kreeg met concurrenten als Drogba, Nicolas Anelka, Daniel Sturridge, Salomon Kalou en Fernando Torres. Lukaku speelde 15 wedstrijden (374 minuten), maar scoorde daarin niet voor The Blues. Chelsea eindigt teleurstellend als zesde in de Premier League, maar nadat Roberto Di Matteo begin maart 2012 de ontslagen André Villas-Boas opvolgt wordt nog wel de Champions League gewonnen. Het voelt voor Lukaku persoonlijk niet als een prijs, want speeltijd kreeg hij niet in dat toernooi.

Op huurbasis naar West Brom en Everton

Lukaku wordt vervolgens verhuurd aan West Bromwich Albion, waar hij wel vertrouwen voelt en 17 keer scoort in 35 duels in de Premier League. In de zomer van 2013 krijgt hij een nieuwe kans bij Chelsea onder de teruggekeerde José Mourinho, maar na zijn gemiste strafschop in de verloren strijd om de Super Cup tegen Bayern München in Praag wordt besloten om hem opnieuw te verhuren. Hij vertrekt naar Everton, waar hij na een succesvol jaar op huurbasis in juli 2014 voor 35 miljoen euro definitief wordt vastgelegd.

Volledig scherm Romelu Lukaku op 27 augustus 2011 in actie voor Chelsea. © Getty Images

Lukaku scoort 87 keer in 166 duels voor Everton, maar wint er geen prijzen en verhuist in 2017 voor 85 miljoen euro naar Manchester United. Daar krijgt hij opnieuw te maken met Mourinho en al snel wordt duidelijk dat het geen succesverhaal wordt. Onder Ole Gunnar Solskjaer lijkt Lukaku vanaf december 2018 even op te leven, maar al snel neemt de scepsis op Old Trafford weer toe. Na 42 goals in 96 duels vertrekt Lukaku in augustus 2019 voor 74 miljoen euro naar Inter. Bij de club uit Milaan kent hij zonder twijfel de beste periode uit zijn loopbaan tot nu toe. Hij scoort 64 keer in 95 duels en loodst Inter het afgelopen seizoen naar de eerste landstitel sinds 2010.

Volledig scherm Romelu Lukaku en Kevin de Bruyne als teamgenoten bij Chelsea in juli 2013. © EPA Vanwege de grote financiële problemen ziet Inter zich genoodzaakt om na Achraf Hakimi (voor 60 miljoen naar PSG) nu ook Lukaku te verkopen, zodat de salarissen van de kampioensploeg van vorig seizoen ook eindelijk uitbetaald kunnen worden. Lukaku krijgt zijn nieuwe kans op Stamford Bridge, waar hij nu wil schitteren zoals zijn idool Didier Drogba dat jarenlang deed. De topscorer aller tijden van België (64 goals in 98 wedstrijden) heeft met Hakim Ziyech, Kai Havertz, Christian Pulisic, Mason Mount en Timo Werner achter zich meer dan genoeg kwaliteit om zich heen om veel te scoren. Chelsea won vorig seizoen onder Thomas Tuchel al de Champions League, maar wil Manchester City nu ook serieus gaan uitdagen in de Premier League.

De duurste speler ooit

Romelu Lukaku is nu de duurste speler ooit, als we al zijn transfers bij elkaar optellen. Hij gaat het record van Neymar voorbij, die met zijn twee toptransfers (in 2013 en 2017) op een bedrag van 310 miljoen euro kwam. Ook is de Belg nu de recordaankoop van Chelsea. Nooit eerder betaalde de club uit Londen zo veel geld voor een speler. Het vorige record was in handen van Kai Havertz en Kepa Arrizabalaga. De twee werden voor 80 miljoen euro gehaald van respectievelijk Bayer Leverkusen en Athletic Bilbao.



2011: voor 15 miljoen van Anderlecht naar Chelsea

2014: voor 35 miljoen van Chelsea naar Everton

2017: voor 85 miljoen van Everton naar Manchester United

2019: voor 74 miljoen van Manchester United naar Inter

2021: voor 115 miljoen van Inter naar Chelsea

Totaal: 324 miljoen euro

Volledig scherm Romelu Lukaku krijgt instructies van José Mourinho. © Getty Images