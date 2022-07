Luis Sinisterra officieel voor recordbedrag van Feyenoord naar Leeds United: ‘Ik ga veel dingen missen’

De Rotterdammers krijgen 25 miljoen euro voor de Colombiaan, een bedrag dat door bonussen nog kan oplopen. Sinisterra wordt daarmee in de Kuip de duurste uitgaande transfer ooit. Dirk Kuyt ging in 2006 voor 18 miljoen euro naar Liverpool.

Hij vervolgt: ,,Dat had ik nodig om sterker terug te keren na mijn blessure én me te ontwikkelen tot de voetballer die ik nu ben. Daar ben ik iedereen enorm dankbaar voor. Door de supporters leek het elke keer weer alsof ik vleugels kreeg als ik het veld op kwam. Ik ga veel dingen enorm missen, maar er zijn nog veel meer mooie herinneringen die ik voor altijd bij me zal dragen.’

Sinisterra was afgelopen seizoen een van de smaakmakers bij Feyenoord, dat als derde eindigde in de eredivisie en de finale van de Conference League haalde. De 23-jarige vleugelspits maakte elf doelpunten in dat Europese bekertoernooi, inclusief de voorrondes. In de eredivisie scoorde hij twaalf keer. Sinisterra ontbrak vandaag al op de training van Feyenoord, vlak voor vertrek naar een trainingskamp in Oostenrijk.