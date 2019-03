Kökcu en Feyenoord akkoord over nieuw contract

Kökcü maakte afgelopen zomer de stap naar het eerste elftal. In de competitie deed hij tot dusverre mee in zes wedstrijden. In twee van die zes duels was de geboren Haarlemmer basisspeler, in december tegen Fortuna en afgelopen zondag als vervanger van de geblesseerde Tonny Vilhena tegen Vitesse (1-1). Kökcü opende op aangeven van Robin van Persie de score. Eerder scoorde hij in de uitwedstrijd tegen FC Emmen.