Kogel door de kerk: Napoli laat Hamsik naar China gaan

De 31-jarige Slowaak onttroonde ruim een jaar geleden Diego Maradona als topscorer aller tijden van Napoli. Hamsik, ook bekend vanwege zijn hanenkam, maakte 121 doelpunten voor de Italiaanse club. De afgelopen weken kwam de aanvoerder slechts sporadisch in actie in het elftal van trainer Carlo Ancelotti, ook omdat hij bezig was met een transfer naar China. Dalian Yifang betaalt zo'n 20 miljoen euro voor Hamsik. Napoli hield de overgang aanvankelijk tegen, omdat het geen akkoord kon bereiken met de Chinese club over de wijze van betalen.



Voorzitter Aurelio Di Laurentiis van Napoli meldde vdnaag via Twitter dat de transfer nu toch rond is. ,,We hebben een akkoord met Dalian. Ik wens Marek alle geluk toe in China. Bij Napoli staat de deur altijd open voor hem.”