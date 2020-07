Koffie met Advocaat trekt Linssen over de streep

FC Utrecht doet zaken met Manchester City en huurt Arzani

2 juli Daniel Arzani (21) is hard op weg naar FC Utrecht. Slechts papierwerk scheidt de meervoudig Australisch international nog van een verhuurperiode in de Domstad. Hij komt over van Manchester City. Ook hoopt FC Utrecht nog altijd op de komst van Mimoun Mahi van FC Zürich.