Koeman maakt ruimte in selectie: Arturo Vidal naar Internazionale

Vidal begon zijn loopbaan in 2005 in zijn geboortestad Santiago bij topclub Colo-Colo, maar verkaste in 2007 al voor 5 miljoen euro naar Bayer Leverkusen. Na vier jaar in Duitsland vertrok Vidal in 2011 voor 12,5 miljoen euro naar Juventus, waarmee hij vier keer op rij kampioen van de Serie A werd. In 2015 volgde zijn transfer voor 40 miljoen euro naar Bayern München, waarmee hij drie landstitels op rij veroverde. Twee jaar geleden nam Barcelona de energieke middenvelder voor 18 miljoen euro over van Bayern.



In zijn eerste seizoen bij Barcelona werd Vidal opnieuw landskampioen en kwam hij tot drie goals en zeven assists in 53 wedstrijden. Vorig seizoen speelde Vidal 43 duels, waarin hij tot acht goals en drie assists. Vidal had nog een jaar contract bij Barcelona, waar Ronald Koeman dus heeft besloten de Chileen niet nodig te hebben. Vidal scoorde 28 keer in 115 interlands voor Chili, waarmee hij in 2015 en 2016 de Copa América won.