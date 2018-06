Kluivert op luchthaven Rome warm onthaald door zijn nieuwe fans

Ajax gaf Kluivert maandag toestemming van zijn vakantieadres in Ibiza naar Rome te vliegen. In een wit Adidas-shirtje - Nike is de sponsor van Roma - wandelde hij daar een beetje beduusd, maar met een lach van oor tot oor, de fans van zijn nieuwe werkgever tegemoet. Op het Twitteraccount van de Romeinen werd de aankomst live uitgezonden.



Kluivert ondergaat morgen een medische keuring bij de nummer 3 van Italië. Met de transfer strijkt Ajax zo'n 17,5 miljoen euro op, een bedrag dat door bonussen nog op kan lopen tot ruim 20 miljoen. Hij wordt er de op zes na duurste Ajacied uit de clubgeschiedenis mee.



Kluivert wordt bij Roma ploeggenoot van Kevin Strootman en Rick Karsdorp. De club zou ook de Marokkaanse international Hakim Ziyech nog graag van Ajax willen overnemen.