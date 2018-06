Kluivert in voetsporen van vier Nederlanders én vader Patrick

Door Tim Reedijk In 2011 was Stekelenburg de eerste Nederlander die de stap maakte. Hij keepte uiteindelijk met wisselend succes twee seizoenen bij de club, om vervolgens naar Fulham te vertrekken. Strootman werd in 2013 voor minimaal 17 miljoen euro overgenomen van PSV. Die transfer was een schot in de roos. Indien fit speelt de 28-jarige Nederlander, door de fans liefkozend ‘Lavatrice’ (de wasmachine) genoemd, alles. Emanuelson boekte het minste succes bij de Romeinen. Hij speelde één seizoen voor de club, in het seizoen 2014/2015, maar kwam nauwelijks aan de bak en vertrok vervolgens naar Atalanta. Aan het einde van vorig seizoen plukte sportief directeur Monchi Karsdorp weg bij Feyenoord voor 18 miljoen, hetzelfde bedrag als dat Ajax nu ontvangt voor Kluivert. Zowel Karsdorp, die vrijwel het hele seizoen met knieproblemen langs de kant stond en zich dus nog niet heeft kunnen laten zien, als Kluivert zullen hard aan de bak moeten om zich volgend jaar in het sterke elftal van de Romeinen te spelen.

Patrick

Dat Kluivert naar Italië vertrekt, is an sich niet gek. Ook vader Patrick vertrok op vroege leeftijd van Ajax naar Italië. Hij tekende bij AC Milan nadat hij weg wilde uit Nederland omdat hij de schijn tegen had door persoonlijke incidenten. Dat is bij zoon Justin niet het geval. Die was vooral niet blij met de houding van de Amsterdammers. ,,Ajax wil dat ik mijn contract verleng, zodat ze meer kunnen vragen. Maar wat willen zij werkelijk? Mijn plan was om te blijven, maar er is veel gebeurd de laatste tijd”, zei hij in een interview met De Volkskrant.



Kluivert hield woord en vertrok. Naar Italië, waar hij in elk geval niet alleen is. Met Strootman en Karsdorp heeft hij twee landgenoten bij de club, bovendien is Italië sowieso in trek bij Nederlandse voetballers. Stefan de Vrij (Internazionale), Mitchell Dijks (Bologna) en Thom Haye (Lecce) hebben volgend jaar een nieuwe club. Verder zijn Hans Hateboer en Marten de Roon gewaardeerde krachten bij Atalanta Bergamo en staan ook nog Ricardo Kishna (Lazio), Kevin Diks (Fiorentina), Timo Letschert (Sassuolo) en Bram Nuytinck (Udinese) onder contract in Italië.



En wie weet speelt Kluivert volgend jaar óók samen met zijn teamgenoot bij Ajax, Hakim Ziyech. De Marokkaans international staat in de nadrukkelijke belangstelling van de Romeinen en hijzelf heeft al talloze keren laten doorschemeren weg te willen uit Amsterdam. Maar ook dan zal Roma weer flink in de buidel moeten tasten.