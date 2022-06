Kenneth Paal van Zwolle naar Engeland, Liverpool legt grootste talent van Schotland vast

Gouden combinatie Oranje en Bayern: Graven­berch dient Hollandse eer hoog te houden in München

Ryan Gravenberch (20) is in Beieren om zijn droomtransfer af te ronden. Samen met Noussair Mazraoui dient de middenvelder ‘die in kleine ruimtes moeilijke situaties kan oplossen’ een succesvolle Hollandse traditie overeind te houden bij Bayern München. ,,Hij is één van de grootste talenten van Europa.”

