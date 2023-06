Karim Benzema gaat 600 miljoen euro verdienen bij Al-Ittihad en krijgt gezelschap van N’Golo Kanté

Karim Benzema gaat zoals verwacht aan de slag bij Al-Ittihad Club in Saoedi-Arabië. De 35-jarige spits uit Lyon tekent een contract voor drie jaar en gaat naar verluidt zo'n 200 miljoen euro per seizoen verdienen, waarvan 100 miljoen via de club komt. Benzema zal na anderhalf seizoen in Saoedi-Arabië meer verdiend hebben dan in veertien seizoenen bij Real Madrid.