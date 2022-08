Jørgen Strand Larsen heeft zijn transfer toch te pakken: spits van Groningen naar Celta

Strand Larsen stond de laatste weken in de belangstelling van flink wat clubs, maar FC Groningen speelde het hard en wilde duidelijk het onderste uit de kan voor de Scandinavische spits. Met een transfersom van 12 miljoen euro neemt technisch directeur Mark-Jan Fledderus nu genoegen.



Eerder waren ook Championship-club Middlesbrough en Serie A-clubs Bologna en Salernitana al bereid om miljoenen op tafel te leggen, maar FC Groningen wilde de spits lange tijd niet kwijt. Dit leidde tot grote frustratie bij Strand Larsen, die in interviews meerdere malen liet weten teleurgesteld te zijn in de harde onderhandelingspositie van Fledderus.

Volgens bronnen rondom de spits was Celta gisteren nog afgehaakt in de onderhandelingen nadat een bod van 11 miljoen euro was afgewezen, maar met een miljoen extra zijn de clubs er toch uitgekomen.

Strand Larsen kwam op 9 september 2020 voor 1,1 miljoen euro over van Sarpsborg 08 uit Noorwegen, waar hij negen keer had gescoord in 61 wedstrijden. Bij FC Groningen vertrekt Strand Larsen nu met 27 goals in 71 wedstrijden achter zijn naam.

Celta de Vigo, waar Renato Tapia (ex-Feyenoord) op het middenveld speelt, staat na drie speelrondes op de twaalfde plaats in La Liga. Strand Larsen kan vrijdagavond in de thuiswedstrijd tegen Cádiz al zijn debuut maken voor Celta, waar de Argentijn Eduardo Coudet zijn nieuwe trainer wordt.

Strand Larsen maakte op 18 november 2020 zijn debuut in de nationale ploeg van Noorwegen met 86 speelminuten tegen Oostenrijk (1-1) in de Nations League, maar werd daarna niet meer opgeroepen.

