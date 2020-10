Jonathan de Guzman op weg naar Kreta

Jonathan de Guzman zet zijn carrière vrijwel zeker voort in Griekenland. Volgens Griekse media tekent de in Canada geboren Nederlander morgen bij OFI Kreta. De Guzman komt transfervrij over van Eintracht Frankfurt. Bij de club van Bas Dost liep het contract van de oud-Oranje-international af. De Guzman speelde ook voor Feyenoord, RCD Mallorca, Villarreal, Swansea City, Napoli en Chievo.