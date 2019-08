Japans international Doan van FC Groningen naar PSV

Hoeveel PSV voor Doan heeft betaald, is nog niet bekend. Het is bij lange na niet de 14 miljoen euro die de Groningers in eerste instantie wilden hebben voor de vijftienvoudig international van Japan. Eerste berichten zijn dat het bedrag rond de 8 miljoen euro ligt. De afgelopen anderhalve week was er sprake van een moeilijke situatie voor alle partijen, omdat Doan per se naar PSV wilde en FC Groningen liefst veertien miljoen euro en een doorverkooppercentage voor hem wilde. Zaakwaarnemer Kees Ploegsma junior, FC Groningen, Doan en PSV zijn uiteindelijk op een lijn gekomen.