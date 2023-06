Ilkay Gündogan laat Saoedi-Arabië links liggen en tekent bij FC Barcelona, Luka Modric blijft bij Real

De transfer hing de afgelopen weken al in de lucht, maar is vanochtend definitief bevestigd door de Catalaanse grootmacht. Gündogan beschikte over een aflopend contract bij Manchester City, waardoor hij transfervrij op te pikken was. City hoopte zijn contract te verlengen en ook Arsenal hoopte hem binnen te halen, maar de 32-jarige middenvelder tekent een contract voor twee seizoenen in Barcelona. Daar zit nog een optie voor een extra seizoen bij.

De middenvelder stond ook in de belangstelling van enkele clubs uit Saoedi-Arabië. Gündogan was afgelopen seizoen een van de grote uitblinkers bij Manchester City, dat de jacht op de Treble begin deze maand voltooide door de Champions League te winnen. Daarvoor had de ploeg van Pep Guardiola zich ook al verzekerd van de Engelse landstitel en de FA Cup. Aanvoerder Gündogan speelde er een belangrijke rol in. In alle competities was hij goed voor elf doelpunten en zeven assists.