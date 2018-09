Ibrahimovic overweegt terugkeer naar Malmö: 'Ik heb een aanbod'

Transfer Ronaldo verraste Messi

3 september Lionel Messi had er geen rekening mee gehouden dat Cristiano Ronaldo Real Madrid zou verruilen voor Juventus. Dat zei de smaakmaker van FC Barcelona maandag tegen Catalunya Radio. ,,Er waren veel clubs die hem over wilden nemen. Zijn keuze voor Juventus verraste me wel. Ook al is het een erg goed team'', aldus Messi.