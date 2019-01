Hoedt mag vertrekken bij Southampton, Wöber reist af naar Sevilla

Joris Mathijsen ontkent dat er al sprake is van een huurovereenkomst. ,,Zijn naam is bij ons ook gevallen, maar er is helemaal niets concreet”, aldus Mathijsen. Juist voor de posities centraal in de defensie en verdedigend op het middenveld zit Willem II wat royaler in de spelers.



De 23-jarige Tapia, een Peruaan, kan spelen als centrale verdediger en middenvelder. Hij speelt sinds januari 2016 bij Feyenoord, dat hem overnam van FC Twente, maar heeft in Rotterdam geen basisplaats weten te veroveren.