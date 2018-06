Heerenveen huurt Lammers van PSV

Lammers gaat voor een seizoen naar de club uit het Abe Lenstra Stadion, waar hij de kans krijgt om zich op eredivisieniveau te ontwikkelen. De clubs en Lammers hebben het nieuws nog niet bevestigd, maar Lammers heeft zijn keuze gemaakt en Heerenveen en PSV zijn eruit over de huurvoorwaarden.



Sam Lammers is de topscorer aller tijden van Jong PSV, met 30 goals in twee seizoenen. Hij scoorde ook al twee keer voor PSV in de eredivisie. Nu PSV Luuk de Jong en Maximiliano Romero al aan boord heeft, kan Lammers elders ervaring opdoen.