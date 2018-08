Hedwiges Maduro (33) zet punt achter carrière

TransferTalk Courtois definitief naar Real, Everton heeft interesse in Gomes

8 augustus Gaat Hakim Ziyech nog weg bij Ajax? Wat doet Real Madrid na het vertrek van Cristiano Ronaldo? De transfermarkt is aangekomen een rumoerige periode. Nog heel even draait de carrousel op volle toeren. Donderdag om 18.00 uur sluit de markt al in Engeland. Italië gaat door tot 17 augustus en de rest van Europa kan tot 31 augustus handelen. Mis in onze rubriek TransferTalk niets van alle geruchten en voltooide transfers.