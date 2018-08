Hazard belooft bij Chelsea te blijven, Atlético hoopt dat Filipe Luis blijft

Diego Simeone hoopt dat Filipe Luis niet ingaat op een aanbieding van Paris Saint-Germain en bij Atlético Madrid blijft. ,,Ik kan alleen maar zeggen dat hij weet hoeveel we van hem houden en hoe belangrijk we hem vinden", zei hij op een persconferentie voor het duel van maandag met Valencia. ,,Uiteraard wil ik dat hij bij ons blijft."



De 33-jarige Filipe Luis maakte geen deel uit van de basisformatie van Atlético Madrid die woensdag Real Madrid versloeg in de strijd om de Europese Supercup (4-2). De verdediger was daar volgens Spaanse kranten zo teleurgesteld over dat hij Atlético Madrid heeft gevraagd om naar PSG te mogen vertrekken. ,,Ik kan alleen maar zeggen dat hij maandag speelt", zei Simeone. ,,Daar wil ik het bij laten, want het gaat nu om die belangrijke wedstrijd tegen Valencia."



Filipe Luis voetbalde één seizoen in de jeugd van Ajax maar wist daar nooit door te breken. Atlético Madrid nam hem in 2010 over van Deportivo La Coruna.