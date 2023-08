‘Hakim Ziyech heeft transfer eindelijk te pakken en is op weg naar Turkije’

Dat melden gerenommeerde Engelse media als The Guardian en Sky Sports. Ziyech speelt sinds de zomer van 2020 voor Chelsea en werd in de eerste seizoenen nog regelmatig gebruikt, maar het lukte hem mede vanwege blessureleed niet om de hoge verwachtingen in te lossen. Ziyech speelde in totaal 107 wedstrijden voor de topclub, waarin hij goed was voor veertien goals en dertien assists.