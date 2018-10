‘Guardiola wil 45 miljoen euro neerleggen voor Aké’

Volgens het tabbloid The Sun zou City-trainer Pep Guardiola liefst 45 miljoen euro voor de negenvoudig international willen neerleggen. Een belangrijk pluspunt voor Aké is dat hij uit de jeugdopleiding van Chelsea komt en daardoor geldt als in Engeland opgeleide speler. In elke 25-koppige selectie moeten minimaal acht spelers zitten die minstens drie jaar voor een Engelse club hebben gespeeld voor hun 21ste verjaardag.



De topclubs zouden in de komende winterstop willen toeslaan om Aké in te lijven, zo claimt The Sun te weten.



De 23-jarige Aké vertrok in 2007 uit de jeugdopleiding van Feyenoord en koos voor het avontuur in Engeland bij Chelsea. Hij kwam slechts een handvol wedstrijden uit voor de ploeg uit Londen en werd verhuurd aan onder meer Watford en Bournemouth. Vooral bij de laatstgenoemde maakte Aké indruk, waarna de club vorig seizoen de Hagenees definitief overnam voor een recordbedrag van 22,7 miljoen euro.