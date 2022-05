Gravenberch ziet Tolisso vertrekken bij Bayern, Isco na negen jaar weg uit Madrid

Promes, Kerk en Bijl mogen van FIFA Rusland verlaten vanwege oorlog in Oekraïne

Quincy Promes, Gyrano Kerk en Glenn Bijl hoeven niet langer in Rusland te blijven voetballen als ze dat niet meer willen vanwege de oorlog die het land voert in Oekraïne. De FIFA heeft vandaag bepaald dat buitenlandse spelers en trainers in Rusland hun club mogen verlaten, zij het alleen tot de rest van het seizoen.

7 maart