Gladon naar Willem II, Bournemouth huurt Wilson van Liverpool

De transferperiode in Europa draait op volle toeren en dus regent het nieuwtjes over spelers die wisselen van club. In Engeland hebben de clubs nog tot donderdag 18.00 uur om spelers te kopen, in de rest van Europa hebben de clubs nog tot 31 augustus. Mis hier niets van alle geruchten en voltooide transfers.

Willem II versterkt zich met spits Gladon

Paul Gladon (27) wordt vanmiddag gepresenteerd bij Willem II. Dat melden betrouwbare bronnen. De spits wordt momenteel gekeurd. Gladon maakte afgelopen winterstop de overstap van Wolverhampton naar FC Groningen. Daar scoorde hij vijf keer. Vanaf deze zomer is hij transfervrij. De spits speelde eerder ook voor Heracles Almelo, Sparta, FC Dordrecht en het Belgische Sint Truiden.

Volledig scherm Paul Gladon juicht in het shirt van FC Groningen. © BSR Agency

Forlán zet punt achter carrière

Diego Forlán heeft zijn profloopbaan beëindigd. De veertigjarige aanvaller uit Montevideo was 21 jaar profvoetballer en kwam tot 36 goals in 112 interlands voor Uruguay. Hij werd topscorer van het WK 2010 in Zuid-Afrika en maakte zijn doelpunten in clubverband onder meer voor Manchester United, Villarreal en Atlético Madrid. Forlán stond voor het laatst onder contract bij Kitchee in Hongkong, maar zat het afgelopen jaar al zonder club.

Forlán was al een tijdje uit beeld verdwenen voor volgers van het Europese voetbal. Hij verliet Internazionale in 2012 en begon toen aan een soort wereldreis. Die begon in Brazilië bij Internacional en leidde via Cerezo Osaka (Japan), Peñarol (Uruguay) en Mumbai City (India) naar Hongkong.

Diego Forlan on Twitter Luego de 21 años tomé la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional. Se cierra una linda etapa llena de grandes recuerdos y emociones pero comenzará otra de nuevos desafíos. ¡Gracias a todos los que de una u otra manera me acompañaron en este camino! 👋🏼 🔟

Roofe van Leeds United naar Anderlecht

Anderlecht heeft in Kemar Roofe een nieuwe spits gevonden. De 26-jarige aanvaller uit Walsall met Jamaicaanse roots komt voor 6 miljoen euro over van Leeds United. Daar scoorde hij vorig seizoen vijftien keer in 35 competitieduels in het Championship. Eerder speelde Roofe, die bij Anderlecht teamgenoot wordt van Michel Vlap en Philippe Sandler, al voor West Bromwich Albion, Colchester United en Oxford United.

RSC Anderlecht on Twitter Strike! ⚽ Welcome, Kemar @roofe! 🔥 More info on https://t.co/lUkR6vkIcd #RSCA #COYM #WelcomeRoofe Wat wil jij onze nieuwe aanvaller vragen? Que veux-tu demander à notre nouvel attaquant? 👉 https://t.co/VhXoQ14xF7

Liverpool verhuurt Wilson aan Bournemouth

Harry Wilson leek dit seizoen een kans te gaan krijgen bij Liverpool, maar Jürgen Klopp heeft toch besloten om de 22-jarige linkspoot uit Wales nog een jaar te verhuren. Bournemouth is de club die heeft toegeslagen. Wilson was vorig jaar de grote man bij Derby County met 18 goals en 6 assists in 49 wedstrijden. Wilson is dit jaar bij Bournemouth dus ploeggenoot van Nathan Aké en Arnaut Danjuma Groeneveld, die vorige week voor 18 miljoen euro overkwam van Club Brugge.



Bournemouth maakte ruimte voor Wilson door Harry Arter een jaar te verhuren aan Fulham. De 29-jarige linkspoot speelde vorig seizoen nog 25 competitieduels voor Bournemouth.

Feyenoord wil Van Wolfswinkel inlijven

Feyenoord maakt er werk van om Ricky van Wolfswinkel binnen te hengelen. Dit bevestigen bronnen rondom de onderhandelingen. Voorlopig bijt de Rotterdamse club zich echter nog stuk op de vraagprijs voor de dertigjarige spits, die nog een jaar contract heeft bij de Zwitserse topclub FC Basel. Lees hier meer.

Volledig scherm © BSR Agency

Willem II huurt wéér bij Aucas

De Ecuadoriaanse club Aucas heeft de smaak te pakken met het verhuren van spelers aan Willem II. Na Diego Palacios is het de bedoeling dat dit seizoen Jhonny Quiñónez zijn opwachting maakt bij de Tilburgse club. Enige restrictie: als de papierwinkel rond komt. Het is de bedoeling dat de 21-jarige middenvelder voor een jaar gehuurd wordt van de club.

Kevin Trapp definitief terug in Frankfurt

Volledig scherm Kevin Trapp. © AFP Kevin Trapp keert definitief terug bij Eintracht Frankfurt. De 29-jarige doelman, die afgelopen seizoen al op huurbasis uitkwam voor de Duitse club, levert Paris Saint-Germain tien miljoen euro op. Later vandaag tekent de Trapp een vijfjarig contract bij de club waar hij tussen 2012 en 2015 ook al onder de lat stond. In 2015 vertrok hij naar de topclub uit Parijs.

Ochoa terug naar Mexico

De Mexicaanse Guillermo Ochoa keert terug bij Club América in zijn thuisland Mexico. Ochoa debuteerde op 18-jarige leeftijd - onder toenmalig trainer Leo Beenhakker - bij Club América en zou er uiteindelijk acht seizoenen onder de lat staan. Na omzwervingen bij Ajaccio, Málaga en Granada kwam Ochoa twee jaar geleden naar Standard Luik. In de Belgische competitie ontpopte de Mexicaan zich tot smaakmaker. Ochoa wordt volgens Mexicaanse media de bestbetaalde speler van de Liga MX.

Volledig scherm Guillermo Ochoa. © Getty Images Club América EN on Twitter Welcome home @yosoy8a! Memo will #FlyWithUs 🦅

Glentoran haalt Van Overbeek

Elvio van Overbeek verruilt Telstar voor Noord-Ierland. De 25-jarige aanvaller, afkomstig uit de jeugdopleiding van PSV, heeft getekend bij Glentoran FC. Van Overbeek gold als een grote belofte in Eindhoven, maar van een grote doorbraak kwam het nooit. De Brabander speelde tot 2015 voor Jong PSV en kwam daarna achtereenvolgens uit voor Go Ahead Eagles, De Graafschap en - vanaf begin dit jaar - Telstar. Hij doorliep tevens een aantal jeugdelftallen van Oranje. Glentoran FC komt uit op het hoogste niveau in Noord-Ierland. De ploeg werd in eigen land maar liefst 23 keer kampioen. Afgelopen seizoen eindigde de selectie als zevende.

Spurs mengt zich in strijd om Dybala

Volledig scherm Paulo Dybala. © AP Paulo Dybala zou komend seizoen bij Tottenham Hotspur een aanval kunnen vormen met Harry Kane en Son Heung-min. De ‘Spurs’ hebben volgens Italiaanse media een bod uitgebracht van 70 miljoen euro op de 25-jarige Argentijn. Juventus zou niet onwelwillend tegenover een vertrek staan, maar hoopt Dybala in een ruil te gebruiken.



De Italiaanse topclub wil graag Romelu Lukaku hebben en heeft bij Manchester United Dybala aangeboden als ruilmiddel. De Argentijn en zijn zaakwaarnemer spraken al met de club uit Manchester. De salariseisen waren echter te gortig voor de Engelse club.



Tottenham ziet de salariskosten voor Dybala niet als een onoverkomelijk probleem. De Argentijnse trainer Mauricio Pochettino zou al gebeld hebben met Dybala om hem warm te maken voor de komst naar Londen.