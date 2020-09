Gareth Bale keert terug bij Tottenham Hotspur

Bale verhuisde in 2013 voor zo’n 100 miljoen euro van Londen naar Madrid. De Welshman, die zes jaar bij de Spurs had gespeeld, was daarmee een tijdje de duurste voetballer ter wereld. Hij won met de ‘Koninklijke’ onder meer twee landstitels en vier keer de Champions League (in 2014, 2016, 2017 en 2018). Bale was trefzeker in de finales van 2014 (tegen Atlético) en 2018. Als invaller maakte hij toen tegen Liverpool twee doelpunten.