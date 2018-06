Fulham wil Tim Krul, Barça zet 'carta secreta' in voor Frenkie de Jong

Real rond met Alisson, nu met Roma nog

Real Madrid heeft volgens Spaanse media een akkoord bereikt met Alisson Becker, de Braziliaanse nummer één. Alleen met diens werkgever AS Roma lopen de onderhandelingen stroef. In Madrid ligt een contract van vijf jaar klaar voor Alisson, die in het afgelopen seizoen indruk maakte in de Italiaanse hoofdstad. Real heeft een bod van ongeveer 55 miljoen euro klaarliggen voor de doelman, maar AS Roma wil 80 miljoen. Wordt deze dagen vervolgd.