Fortuna: Balen van Todd, euforie over Perr-miljoenen

Fortuna Sittard >>> Cijfer: 8

Tekst: Dennis van Bergen



De opdracht

Fortuna Sittard leeft op een wolk van euforie. De club die jarenlang onderaan in de eerste divisie bungelde en talloze malen bijna failliet ging, is opeens eredivisionist. Een prestatie van formaat van de Limburgse club en van eigenaar Isitan Gün, die de financiële randvoorwaarden creëerde. Feit is nu echter wel dat de club vrijwel volledig opnieuw opgebouwd moet worden. Fortuna werkte voornamelijk met vrijwilligers in de organisatie. Het eredivisieschap betekent dat ze in Sittard op organisatorisch vlak snel grote stappen moet maken. De eerste stap wordt deze week verwacht met de aanstelling van René Eijer als hoofdtrainer.