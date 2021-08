Feyenoord ziet huur van United-talent Amad Diallo toch afketsen

,,Hij is geblesseerd geraakt, het gaat niet door’’, zegt Arnesen. ,,Jammer, alles was rond. Ik heb veel met de mensen bij Manchester United gesproken, maar het is verstandiger om hem bij die club te laten herstellen. Het kan wel even duren voor hij terug is.”



Feyenoord had al een akkoord met Manchester United, dat de aanvaller in januari voor 21 miljoen euro had weggeplukt bij Atalanta Bergamo. Dat bedrag kan met bonussen overigens nog oplopen naar 41 miljoen euro. Arnesen heeft nu nog ruim twee dagen om een alternatief te vinden. Feyenoord zoekt koortsachtig naar een extra aanvaller. Bas Dost zou een optie kunnen zijn, zeker nu Club Brugge de Braziliaanse spits Wesley Moraes heeft gehuurd van Aston Villa.