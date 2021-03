Feyenoord verlengt met Wehrmann, De Leeuw gaat terug naar FC Groningen

Biseswar vindt nieuwe club op Cyprus, Ødegaard voor derde keer naar eredivisie?

19 januari De winterse transferwindow is weer geopend. Tot en met 31 januari kunnen de clubs uit de eredivisie en Keuken Kampioen Divisie weer spelers (ver)huren of aan- of verkopen. In onze rubriek TT houden we alle berichten bij uit binnen- en buitenland, van done deals tot de transfergeruchten.