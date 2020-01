Feyenoord verhuurt Burger aan stadsgenoot, Bel Hassani mag weg bij PEC

TransferTalkNog ruim een week en dan sluit de winterse transfermarkt. Wie nog gaten moet dichten in de defensie of een goaltjesdief zoekt, moet stilaan haast maken. In TransferTalk houden we dagelijks alle geruchten en voltooide transfers bij.

Bel Hassani mag vertrekken bij PEC

PEC Zwolle heeft Ilias Bel Hassani toestemming gegeven om een transfer naar een buitenlandse club af te ronden. Bel Hassani ontbreekt daarom op de training van vandaag. De middenvelder raakte net voor de winterstop zijn basisplaats kwijt onder coach John Stegeman.

Volledig scherm Rico Strieder en Iliass Bel Hassani. © BSR/SOCCRATES

Wouter Burger op huurbasis naar Excelsior

Feyenoord verhuurt Wouter Burger tot het eind van het seizoen aan Excelsior. De achttienjarige middenvelder mag ervaring opdoen in de Keuken Kampioen Divisie, waar Excelsior de zevende plek bezet. Burger speelde dit seizoen zes wedstrijden voor Feyenoord in de eredivisie. Mogelijk is het aantrekken van Burger goed nieuws voor Jeffry Fortes: de middenvelder aast op een directe overstap naar Sparta.

Volledig scherm Steven Berghuis, Wouter Burger en Ridgeciano Haps beseffen dat Feyenoord dure punten laat liggen in Heerenveen. © Pim Ras Fotografie

Solskjaer wil snel versterking bij United

Manchester United heeft dringend behoefte aan versterking van de selectie. Dat zei manager Ole Gunnar Solskjaer na de smadelijke nederlaag op het eigen Old Trafford tegen Burnley (0-2). ,,We weten dat we nieuwe spelers nodig hebben”, aldus de Noor. ,,We werken daar hard aan.”

Solskjaer mist al vrijwel het hele seizoen de langdurig geblesseerde Paul Pogba, een van zijn belangrijkste spelers. Daarnaast zijn topschutter Marcus Rashford en middenvelder Scott McTominay ook voorlopig afwezig. De Noorse trainer van ManUnited moet daardoor noodgedwongen vaak terugvallen op jonge talenten. ,,Ik kan de jongens niets verwijten, ze geven allemaal alles wat ze in zich hebben. Maar we vragen ook heel veel van ze. De rek is er een beetje uit.”

De ploeg van Solskjaer incasseerde tegen Burnley de achtste competitienederlaag van dit seizoen, de tweede voor eigen publiek. Burnley had in 1962 voor het laatst gewonnen op Old Trafford. ,,We kunnen niets anders doen dan onze handen verontschuldigend omhoog houden en zeggen dat dit niet past bij Manchester United”, aldus Solskjaer.

Volledig scherm Ole Gunnar Solskjaer ziet gelaten toe hoe zijn ploeg thuis verliest van Burnley. © EPA