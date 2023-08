Feyenoord staat na vertrek Francesco Antonucci op het punt Marcus Pedersen kwijt te raken aan Serie A-club

Twee jaar geleden nam Feyenoord Pedersen voor twee miljoen euro over van Molde FK. Sindsdien speelde de Noor 88 wedstrijden in het eerste elftal van de Rotterdammers. Daarmee heeft hij zich in de kijker gespeeld van Serie A-club Sassuolo, dat hem naar verwachting spoedig overneemt van Feyenoord. Ook Torino was geïnteresseerd.

Patrik Walemark heeft de training hervat bij Feyenoord. De Zweed liep in april in aanloop naar de wedstrijd tegen AS Roma een spierblessure op, maar is inmiddels weer fit. De kans is groot dat hij deze maand nog verhuurd zal worden. Feyenoord heeft met Igor Paixão, Alireza Jahanbakhsh, Calvin Stengs, Javairô Dilrosun, Yankuba Minteh en de talentvolle Leo Sauer al flink wat opties voor de flanken, terwijl de landskampioen ook nog in de markt is voor Luka Ivanusec en Oussama Idrissi.