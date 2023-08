Feyenoord ontbindt contract Francesco Antonucci, mogelijk nog drie vertrekkers

Patrik Walemark heeft de training hervat bij Feyenoord. De Zweed liep in april in aanloop naar de wedstrijd tegen AS Roma een spierblessure op, maar is inmiddels weer fit. De kans is groot dat hij deze maand nog verhuurd zal worden. Feyenoord heeft met Igor Paixão, Alireza Jahanbakhsh, Calvin Stengs, Javairô Dilrosun, Yankuba Minteh en de talentvolle Leo Sauer al flink wat opties voor de flanken, terwijl de landskampioen ook nog in de markt is voor Luka Ivanusec en Oussama Idrissi.

Voor middenvelder Antoni Milambo (18) is ook veel interesse van clubs om hem te huren, maar de kans is groot dat Arne Slot de zelf opgeleide middenvelder bij zijn selectie houdt. Marcus Pedersen lijkt op weg naar de uitgang. Zoals bekend is Torino in de markt voor de rechtsback.

Pedersen werd afgelopen seizoen regelmatig gebruikt door Slot, maar moest in de rechtsback-pikorde Lutsharel Geertruida voor zich dulden. Nu zijn transfer naar RB Leipzig is geklapt en Feyenoord al wel Bart Nieuwkoop terug heeft gehaald, lijkt Pedersen niet te hoeven rekenen op veel speelminuten.

Antonucci

Feyenoord liet vandaag weten dat het contract van Francesco Antonucci per direct is ontbonden. De 24-jarige middenvelder kwam in 2020 voor ruim twee miljoen euro over van AS Monaco, maar slaagde er nooit in om van waarde te worden in Rotterdam.

Antonucci werd twee seizoenen op rij verhuurd aan FC Volendam. In goed overleg is besloten om zijn tot medio 2024 doorlopende verbintenis te verscheuren. Daardoor kan hij nu transfervrij op zoek naar een nieuwe werkgever.

