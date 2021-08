Feyenoord nadert akkoord met Genk over huur Cyriel Dessers

Kopen zonder kijken 988.000 kijkers zien Bas en Sofie voor enorm dilemma staan door asbest in droomwo­ning

18:14 Zes lange maanden en maar liefst vijftig bezichtigingen waren ervoor nodig om gisteravond in Kopen zonder kijken het droomhuis van Bas en Sofie te vinden. Maar net toen het stel zich al helemaal in hun gloednieuwe paleisje zag zitten, gooide asbest roet in het eten. Bas en Sofie stonden voor een dilemma: het huis laten schieten met de kans dat ze weer maanden moesten wachten op een nieuwe woning óf investeren om de asbest te verwijderen?