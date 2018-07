Feyenoord haalt Colombiaanse aanvaller Sinisterra

Feyenoord lang zonder Haps

16:43 Feyenoord kan voorlopig geen beroep doen op Ridgeciano Haps. De linksback van de Rotterdammers is langdurig uit de roulatie en mist in elk geval de start van de competitie. Wat de linksbenige speler precies mankeert, is nog niet gecommuniceerd door de club.