Feyenoord denkt aan jeugdinternational van Noorwegen

24 februari Quincy Promes (29) stapte woensdagmiddag in het vliegtuig om in Moskou gekeurd te worden door Spartak en een krabbel te zetten onder een contract tot medio 2024, met een optie voor een extra jaar. Hoe een zeer complexe transfer, na bijna twee maanden van onderhandelen en waarmee in totaal meer dan 10 miljoen euro gemoeid is, alsnog zijn voltooiing nadert.