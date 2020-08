FC Utrecht slaat aanvallende slag met komst Mahi, club in gesprek met Elia

De 26-jarige Mahi is na Django Warmerdam (FC Groningen) en Daniël Arzani (Manchester City, op huurbasis) de derde versterking voor het nieuwe seizoen bij FC Utrecht.



Mahi heeft ruime ervaring in de eredivisie, hij speelde er voor Sparta (zeven doelpunten in 41 wedstrijden) en FC Groningen (39 goals in 138 duels). Vorig jaar verkaste de tweevoudig Marokkaans international naar FC Zürich, waar hij vorig seizoen tot achttien duels kwam waarin hij twee keer scoorde. FC Utrecht is al een tijd bezig met de komst van Mahi, die zich in de belangstelling speelde van meer eredivisieclubs. De deal liep vertraging op vanwege de coronacrisis. Nu de Zwitserse competitie ten einde is, is het toch nog tot een transfer gekomen. Mahi tekende vandaag een vierjarig contract.