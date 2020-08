FC Utrecht nog niet klaar: Van Wolfswinkel in beeld en vertrekkers op komst

Ik ben altijd in contact met spelers die veel voor de club hebben betekend en die kwalitei­ten hebben. Dat is in het geval van Ricky niet anders.

Nu hij transfervrij is, is hij ook in beeld om de spitspositie te versterken bij FC Utrecht. Al wil technisch directeur Jordy Zuidam dat niet bevestigen. ,,Ik ben altijd in contact met spelers die veel voor de club hebben betekend en die kwaliteiten hebben. Dat is in het geval van Ricky niet anders. Op dit moment is het niet heel concreet aan de orde. Er is altijd een serieus lijntje geweest, maar ook met meerdere spelers van dat kaliber die een verleden hebben bij de club en die veel hebben betekend. In het verleden zijn er op die manier een aantal deals tot stand gekomen. Al kan ik nu niet zeggen dat het concreet is.”