FC Twente weigert bod van Feyenoord op Zerrouki: ‘Verschil nog te groot’

Ramiz Zerrouki leek na de 0-1 zege bij NEC al afscheid te nemen van de supporters van FC Twente na zes jaar bij de club uit Enschede, maar volgens technisch directeur Jan Streuer is een vertrek van de 24-jarige middenvelder uit Amsterdam nog ver weg. ,,Er is nog een groot verschil.”

,,Feyenoord heeft een bod gedaan en dat hebben we afgewezen. Hoe het verder gaat, dat wachten we maar even af. Ik denk wel dat er een groot verschil zit tussen wat Feyenoord wil geven en wat wij willen. Ik heb geen idee wat Feyenoord kan en wat ze nog willen doen, maar voor ons was dit niet genoeg", zei Streuer na de wedstrijd bij ESPN.

Zerrouki staat in de belangstelling bij Feyenoord vanwege het aanstaande vertrek van Fredrik Aursnes, die zeer waarschijnlijk voor zo'n 15 miljoen euro naar het Benfica van trainer Roger Schmidt zal verkassen. De Noorse middenvelder wordt daarmee de achtste vertrekker bij Feyenoord uit het basisteam in de Conference League-finale tegen AS Roma, nu ook Marcos Senesi op weg is naar Bournemouth.

,,Feyenoord wil de speler en de speler is geïnteresseerd in die stap. Dan moet de club met een bod komen. Het kan altijd dat de speler gaat muiten, maar dan heeft de speler een probleem. Dan gaat hij niet spelen en dat is nooit in zijn voordeel. Ik verwacht dat niet, want Ramiz heeft gewoon een geweldige instelling. In het voetbal zijn er veel transfers, maar er zijn nog meer transfers die uiteindelijk niet doorgaan. Dat hoort er ook bij. Een club kan ook zeggen dat ze niet willen verkopen, heel simpel.”

31 augustus

Volgens eerdere berichtgeving bedroeg het bod een kleine 5 miljoen euro. Streuer leek dat te bevestigen. ,,Je hebt het gelezen, wat ze geboden hebben. Voor ons was het niet genoeg. Wij hoeven ook niet te verkopen op dit moment. Voor de club is dat heel goed. Wij willen presteren en willen zo’n goed mogelijk elftal hebben. Zerrouki hoort daarbij.’ Streuer benadrukte ook dat Twente geen vervanger heeft voor Zerrouki. ,,Hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt om die te halen.” De transfermarkt sluit op woensdag 31 augustus.

Zerrouki speelde van 2006 tot 2016 in de jeugdopleiding van Ajax, waarna hij op zijn achttiende de overstap naar FC Twente maakte. Daar staat hij nu op vier goals en drie assists na 69 wedstrijden in de hoofdmacht, waarvan 64 in de eredivisie. Zerrouki werd in maart 2021 international van Algerije, waarvoor hij nu op zestien interlands staat.

Volledig scherm © Pro Shots / Stefan Koops