FC Twente strikt Georgisch international, AS Roma aast op Danjuma

De transferperiode in Europa is in volle gang en dus regent het nieuwtjes over spelers die hun contract verlengen of juist wisselen van club. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Lees ook PSG heeft Diallo bijna binnen, Sandler en Sam naar Anderlecht Lees meer

Ook AS Roma aast op Danjuma

Volledig scherm Arnaud Danjuma Groeneveld in actie tijdens een oefeninterland tegen België. © Pim Ras Fotografie Na AC Milan heeft ook AS Roma Arnaut Danjuma op de radar. Voor de Romeinen is de 22-jarige Nederlander een alternatief voor de vertrokken El Sharaawy, al heeft Roma volgens Italiaanse bronnen meerdere ijzers in het vuur.



Bij de Serie A-club verwacht men dat Danjuma 12 à 14 miljoen euro moet kosten, maar dat bedrag zal zonder twijfel ontoereikend zijn. Danjuma speelde zich dit seizoen in de kijker met onder meer een prachtig doelpunt tegen Atlético Madrid, en zijn debuut bij Oranje. Vorige winter deed AC Milan meerdere pogingen om Danjuma naar San Siro te halen, maar toen was een vertrek onbespreekbaar.

FC Twente strikt Georgisch international

FC Twente heeft Giorgi Aburjania vastgelegd. De Georgische international wordt voor 2 jaar gehuurd van Sevilla. Bovendien heeft de Enschedese club een akkoord bereikt met het Japanse Gamba Osaka over de komst van jeugdinternational Keito Nakamura. Twente en Nakamura moeten het wel nog persoonlijk eens worden.

De 24-jarige middenvelder Aburjania is een goede bekende van trainer Gonzalo Garcia Garcia en technisch directeur Ted van Leeuwen. Het tweetal werkte eerder samen met hem bij Famagusta op Cyprus. Aburjania, die in de vorige zomer ook al het wensenlijstje van Van Leeuwen stond, is een zogenaamde verbindingsspeler, een scharnier tussen aanval en middenveld. Hij sluit deze week aan bij de selectie.

Zover is het nog niet met Nakamura. In Japan is komend weekend nog een speelronde. Als Nakamura naar FC Twente komt, dan mag dat een opzienbarende transfer worden genoemd, want de aanvallend ingestelde speler wordt in eigen land gezien als een groot talent. Ook andere clubs, waaronder FC Groningen, waren in de markt voor hem. In mei was Nakamura nog op het WK -20 in Polen te bewonderen.

Heerenveen haalt Nigeriaanse vleugelspeler

Ondanks de concurrentie van onder meer Lazio en Besiktas, heeft SC Heerenveen zich verzekerd van de komst van Chidera Ejuke. Met het Noorse Valerenga werd een akkoord bereikt over een transfer van de 21-jarige Nigeriaanse vleugelaanvaller.



Ejuke moet alleen vandaag nog medisch worden gekeurd. Met de komst van de voormalig Nigeriaanse jeugdinternational, die de afgelopen drie seizoenen veel indruk maakte in Noorwegen, heeft Heerenveen een vervanger gevonden voor Dennis Johnsen.