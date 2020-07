FC Twente huurt Kik Pierie voor één seizoen van Ajax

Ajax legde een jaar geleden liefst vier miljoen euro op tafel voor een speler die toen werd gezien als één van de grotere defensieve talenten in Nederland. Maar in Amsterdam wist hij in zijn eerste jaar niet door te breken. Iets wat ook een ander groot verdediger talent overkwam: Per Schuurs.



De linksbenige verdediger Pierie had bij Heerenveen voor zijn negentiende al 71 duels op het hoogste niveau gespeeld toen Ajax hem in de vorige zomer oppikte. Uiteindelijk kwam hij onder trainer Erik ten Hag niet aan spelen toe. Pierie speelde in zijn eerste seizoen zijn duels bij Jong Ajax.



Het uitzicht voor het komende seizoen is niet veel beter, aangezien er ook vanuit de jeugd van Ajax spelers zich aandienen. Zo gaf Ten Hag op het eind van het seizoen al de voorkeur aan Jurriën Timber, een product van de Amsterdamse opleiding.