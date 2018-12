FC Groningen rondt komst van Bel Hassani af

Onder John van den Brom had Bel Hassani weinig uitzicht op speelminuten. Hij kwam dit seizoen nog geen enkele keer in actie in de eredivisie. In het vorige voetbaljaar vertolkte de Rotterdammer ook al een bijrol, met slechts zes invalbeurten. Bel Hassani speelt sinds de zomer van 2016 in Alkmaar. Eerder speelde hij voor Heracles Almelo en Sparta. Zijn verbintenis bij AZ loopt nog tot 2021.



,,Het is duidelijk dat ik wedstrijdritme mis, maar FC Groningen heeft het risico genomen om hierdoorheen te kijken. Dat waardeer ik zeer’', aldus Bel Hassani, die bij Sparta nog samenspeelde met trainer Danny Buijs van FC Groningen, op de clubwebsite van zijn nieuwe werkgever. ,,Het is een heerlijk vooruitzicht dat ik straks ga trainen om elke week weer toe te leven naar een wedstrijd. Die spanning heb ik gemist. Het voelt alsof ik weer profvoetballer word.’’



Bij FC Groningen wordt meer transfernieuws verwacht deze winter. Zo heeft de club Ajacieden Dani de Wit en Kaj Sierhuis op de korrel, zo meldt Dagblad van het Noorden. Mateo Cassierra, gehuurd van Ajax, mag terugkeren naar Amsterdam.