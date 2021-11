FC Barcelona heeft geen ruimte meer in salarisbudget: ‘Het is op’

,,De realiteit van vandaag is dat we onze nieuwe trainer Xavi en zijn staf hebben kunnen inschrijven bij de Spaanse bond, maar we hebben nu in ons salarisbudget niets over”, aldus Alemany. ,,het is op.” Afgelopen zomer kon Barcelona de aanwinsten Memphis Depay en Eric García pas inschrijven nadat enkele spelers, onder wie Gerard Piqué en Jordi Alba, genoegen hadden genomen met salarisverlaging.