FC Barcelona en Juventus gaan de bal voor toptransfer bij Memphis Depay leggen

Georginio Wijnaldum: ‘Kevin Strootman en Mo Salah zeiden dat AS Roma een heel goede stap zou zijn’

De overstap van Georginio Wijnaldum van Paris Saint-Germain naar AS Roma is vanavond officieel afgerond. De winnaar van de Conference League huurt de middenvelder voor een jaar van de Franse kampioen, met een optie tot koop. Wijnaldum (31) was afgelopen seizoen niet verzekerd van een basisplaats bij PSG en raakte mede daardoor zelfs zijn plek in de selectie van het Nederlands elftal kwijt. Wijnaldum reageerde op het clubkanaal van Roma voor het eerst op de overgang naar de Italiaanse hoofdstad.

5 augustus