Everton huurt Donny van de Beek, maar koopt ook Dele Alli nog op Deadline Day

,,Ik ben erg blij dat ik nu een Everton-speler ben en kan niet wachten om het team te helpen”, zei Van de Beek tegen het clubkanaal van Everton. ,,Ik vind het een geweldige club. Er zijn hier echt goede spelers en ik ben gekomen omdat ik ze wil helpen om hogerop te komen. Ik hoop mijn voetbalkwaliteiten, mijn passing en natuurlijk het maken van doelpunten, mee te kunnen nemen naar Goodison Park. Het is een groot deel van mijn spel om te scoren en assists te geven en ik zal proberen dat opnieuw te doen", zei Van de Beek, die uitkijkt naar de samenwerking met voormalig topspeler Frank Lampard.



,,Ik heb een heel positief gesprek gehad met de nieuwe coach. We hebben dezelfde ideeën over voetbal en hij heeft veel invloed gehad op mijn beslissing. Ik speelde tegen hem toen ik bij Ajax was, en hij de coach van Chelsea was (de 4-4 op Stamford Bridge, red.), dus hij kent mij als speler. Hij denkt dat ik kwaliteiten heb die het team kunnen helpen. Ik kan veel van hem leren omdat hij een beetje op dezelfde positie zat - een middenvelder die veel doelpunten maakte.”